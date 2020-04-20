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Футбол в России

ФК "Уфа": манеж в рамках проекта "Спорт - норма жизни" важен для футбола в Башкортостане

На строительство манежа будет затрачено 450 млн рублей

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Возведение футбольного манежа в Уфе в рамках проекта "Спорт - норма жизни" важно не только для одноименного футбольного клуба, но и в целом для развития вида спорта в Башкортостане. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В понедельник пресс-служба клуба сообщила со ссылкой на главу республики Радия Хабирова о начале строительства в ближайшие дни в рамках проекта крытого футбольного манежа, на которое будет затрачено из федерального бюджета 450 млн рублей. Манеж будет представлять собой современный каркасно-модульный павильон рядом с домашним стадионом "Уфы".

"Этот манеж проходит по федеральной программе, большую работу провело правительство республики, чтобы получить этот грант. Для нас это важно, поскольку ни одного футбольного манежа в республике нет. И его строительство будет, конечно, большим подспорьем не только для футбольного клуба "Уфа", но и для дальнейшего развития футбола в республике, - сказал Газизов. - Сейчас самое важное - не потерять этот проект. Понимаю, что сейчас тяжелое время, но надо двигаться дальше".

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наравне с еще четырьмя федеральными проектами: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".

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