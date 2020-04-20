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Влияние коронавируса на спорт

Плей-офф баскетбольной Евролиги не начнется до завершения регулярного чемпионата

Одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе
Описание
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Плей-офф баскетбольной Евролиги в любом формате сыграют только после проведения всех матчей регулярного сезона. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира.

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что одним из вариантов завершения сезона является "Финал восьми", который будет проведен в одном городе.

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"Гипотетический "Финал восьми" может быть сыгран лишь после матчей регулярного чемпионата. Это означает, что нашей первоочередной целью является завершение регулярного сезона", - сказали в пресс-службе.

Ранее итальянская La Gazzetta dello Sport сообщала, что претендентами на проведение "Финала восьми" являются Москва, Афины, а также Каунас и Вильнюс. "Что касается места проведения, то мы изучаем длинный список городов, согласно критериям, озвученным ранее президентом Жорди Бертомеу, включая гарантии безопасности для команд. И поскольку мы лишь оцениваем наши возможности, то называть конкретные города на данный момент нельзя", - прокомментировали в пресс-службе.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. В мире заразились около 2,4 млн человек, зафиксировано более 160 тыс. летальных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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