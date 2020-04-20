РУСАДА рассмотрит возможность возобновления тестирования после изучения опыта других стран

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассмотрит возможность возобновления допинг-тестирования российских спортсменов, прерванного до 1 мая из-за пандемии коронавируса, после изучения опыта других национальных антидопинговых агентств. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Американское антидопинговое агентство (USADA) запустило программу самостоятельного тестирования, которая будет действовать на протяжении восьми недель. Спортсменам, которые участвуют в этой программе, предварительно отправляются наборы для тестирования. В любое время спортсмену может поступить звонок, после чего должна быть проведена процедура допинг-контроля, за которой по видеосвязи наблюдает допинг-офицер. После сдачи анализов атлет должен запечатать образцы и отправить их в антидопинговую лабораторию.
"Мы разделяем обеспокоенность своих коллег из других стран по поводу значительного сокращения тестирования из-за пандемии коронавируса и приветствуем их стремление найти выход из создавшегося положения, - заметила Пахноцкая. - РУСАДА рассмотрит возможность возобновления тестирования после изучения опыта зарубежных антидопинговых агентств. Но нужно учитывать тот момент, что в России карантин был объявлен позже, чем во многих других странах, соответственно, все меры по самоизоляции были также введены позже. Хочется отметить, что в настоящее время наш административно-хозяйственный отдел уже изыскивает возможность для приобретения специальных костюмов защиты для инспекторов допинг-контроля".
"Практически все одновременно оказались в непредсказуемой ситуации, но, несмотря на это, специалисты стараются реализовывать свои антидопинговые программы, - продолжила собеседница ТАСС. - Да, есть международный стандарт тестирования, в котором все строго прописано. Но ведь ситуация не совсем стандартная, поэтому мне кажется, что любой безопасный для здоровья людей способ тестирования - это рабочий вариант".
Антидопинговое агентство Норвегии (ADNO) во время пандемии коронавируса проводит допинг-тестирование, передвигаясь на специально оборудованном автомобильном фургоне. Машина разделена на две зоны, спортсмены и врачи при сдаче проб заходят в фургон с разных сторон, но между ними сохраняется визуальный контакт.
"Хочется также заметить, что допинг-тестирование не менее важно и для самих спортсменов, поскольку это напрямую связано с их дальнейшей возможностью участвовать в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях", - заключила Пахноцкая.