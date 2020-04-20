РУСАДА рассмотрит возможность возобновления тестирования после изучения опыта других стран

Американское антидопинговое агентство (USADA) запустило программу самостоятельного тестирования, которая будет действовать на протяжении восьми недель. Спортсменам, которые участвуют в этой программе, предварительно отправляются наборы для тестирования. В любое время спортсмену может поступить звонок, после чего должна быть проведена процедура допинг-контроля, за которой по видеосвязи наблюдает допинг-офицер. После сдачи анализов атлет должен запечатать образцы и отправить их в антидопинговую лабораторию.

"Мы разделяем обеспокоенность своих коллег из других стран по поводу значительного сокращения тестирования из-за пандемии коронавируса и приветствуем их стремление найти выход из создавшегося положения, - заметила Пахноцкая. - РУСАДА рассмотрит возможность возобновления тестирования после изучения опыта зарубежных антидопинговых агентств. Но нужно учитывать тот момент, что в России карантин был объявлен позже, чем во многих других странах, соответственно, все меры по самоизоляции были также введены позже. Хочется отметить, что в настоящее время наш административно-хозяйственный отдел уже изыскивает возможность для приобретения специальных костюмов защиты для инспекторов допинг-контроля".

"Практически все одновременно оказались в непредсказуемой ситуации, но, несмотря на это, специалисты стараются реализовывать свои антидопинговые программы, - продолжила собеседница ТАСС. - Да, есть международный стандарт тестирования, в котором все строго прописано. Но ведь ситуация не совсем стандартная, поэтому мне кажется, что любой безопасный для здоровья людей способ тестирования - это рабочий вариант".

Антидопинговое агентство Норвегии (ADNO) во время пандемии коронавируса проводит допинг-тестирование, передвигаясь на специально оборудованном автомобильном фургоне. Машина разделена на две зоны, спортсмены и врачи при сдаче проб заходят в фургон с разных сторон, но между ними сохраняется визуальный контакт.

"Хочется также заметить, что допинг-тестирование не менее важно и для самих спортсменов, поскольку это напрямую связано с их дальнейшей возможностью участвовать в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях", - заключила Пахноцкая.