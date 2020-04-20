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Влияние коронавируса на спорт

Глава УЕФА Чеферин верит, что вариант доиграть футбольный сезон будет найден

Еврокубковые турниры и национальные футбольные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса
Глава УЕФА Александер Чеферин EPA/MARTIAL TREZZINI
Описание
Глава УЕФА Александер Чеферин
© EPA/MARTIAL TREZZINI

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что удастся найти возможность возобновить футбольные турниры сезона-2019/20 и доиграть их. Комментарий главы УЕФА приводит издание Corriere della Sera.

Еврокубковые турниры и национальные футбольные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

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"Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть, футбол несет эмоции и радость, в которых отчаянно нуждаются болельщики, - сказал Чеферин. - Правильно ли возвращаться на поле в нынешней чрезвычайной ситуации? Если будут соблюдены меры безопасности и власти дадут разрешение, клубы вскоре смогут возобновить тренировки, но очевидно, что приоритетом остается сохранность здоровья болельщиков, футболистов и всех сотрудников команд. Я оптимист и верю, что мы найдем вариант, чтобы возобновить чемпионаты и доиграть их".

На вопрос, когда могут состояться финальные матчи еврокубков, Чеферин ответил, что точных дат до сих пор нет, при этом он отметил, что вариант проведения этих игр в сентября или октябре для него видится маловероятным. "Я считаю, что это будет довольно сложно организовать, потому что это окажет серьезное влияние на календарь сезона-2020/21", - добавил Чеферин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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