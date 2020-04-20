Глава УЕФА Чеферин верит, что вариант доиграть футбольный сезон будет найден

"Лучше играть без зрителей, чем вообще не играть, футбол несет эмоции и радость, в которых отчаянно нуждаются болельщики, - сказал Чеферин. - Правильно ли возвращаться на поле в нынешней чрезвычайной ситуации? Если будут соблюдены меры безопасности и власти дадут разрешение, клубы вскоре смогут возобновить тренировки, но очевидно, что приоритетом остается сохранность здоровья болельщиков, футболистов и всех сотрудников команд. Я оптимист и верю, что мы найдем вариант, чтобы возобновить чемпионаты и доиграть их".

На вопрос, когда могут состояться финальные матчи еврокубков, Чеферин ответил, что точных дат до сих пор нет, при этом он отметил, что вариант проведения этих игр в сентября или октябре для него видится маловероятным. "Я считаю, что это будет довольно сложно организовать, потому что это окажет серьезное влияние на календарь сезона-2020/21", - добавил Чеферин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.