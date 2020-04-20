ФК "Уфа" имеет устную договоренность о продлении контракта с капитаном команды Йокичем

Предыдущий контракт словенский защитник заключил в феврале 2018 года, соглашение истекает этим летом. За "Уфу" в чемпионате России сезона-2019/20 Йокич провел 12 матчей, в российском клубе он выступает с 2017 года.

"Йокич - капитан команды, спортсмен и человек, который двигается вперед. Мы бы хотели, чтобы он остался, договорились с ним еще зимой в устной форме о продлении, какие-то коррективы сейчас будут внесены, - сказал Газизов. - Для нас будет большим подспорьем, если Боян останется в команде. Мы на это надеемся".

"Уфа" занимает в чемпионате России девятое место, набрав 27 очков в 22 играх.