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Влияние коронавируса на спорт

Отложенный чемпионат Европы по гребному спорту должен пройти в октябре

Соревнования пройдут в польском городе Познань

ТАСС, 20 апреля. Чемпионат Европы 2020 года по гребному спорту, который был отложен на неопределенный срок из-за коронавируса, должен состоятся 9-11 октября, окончательное решение будет принято после 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гребного спорта (FISA).

Чемпионат Европы изначально был запланирован на 5-7 июня. Соревнования пройдут в польском городе Познань.

Также объявлены предварительные даты проведения других турниров по гребному спорту, проводимых под эгидой FISA. Молодежный чемпионат Европы (U23) пройдет 5-6 сентября в Дуйсбурге (Германия). Чемпионат Европы среди юниоров (U18) состоится в Белграде 26-27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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