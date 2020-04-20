Отложенный чемпионат Европы по гребному спорту должен пройти в октябре

ТАСС, 20 апреля. Чемпионат Европы 2020 года по гребному спорту, который был отложен на неопределенный срок из-за коронавируса, должен состоятся 9-11 октября, окончательное решение будет принято после 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гребного спорта (FISA).

Чемпионат Европы изначально был запланирован на 5-7 июня. Соревнования пройдут в польском городе Познань.

Также объявлены предварительные даты проведения других турниров по гребному спорту, проводимых под эгидой FISA. Молодежный чемпионат Европы (U23) пройдет 5-6 сентября в Дуйсбурге (Германия). Чемпионат Европы среди юниоров (U18) состоится в Белграде 26-27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 160 тыс. умерли.