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Влияние коронавируса на спорт

Третий тест на коронавирус российского гимнаста Найдина дал отрицательный результат

Спортсмен 13 апреля был выписан из больницы

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Третий тест на коронавирус российского гимнаста Сергея Найдина не подтвердил у него наличие инфекции. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра "Новогорск" 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными. 13 апреля Найдин был выписан.

"У него ничего не подтвердилось, - сказала Родионенко. - Он сдавал 10-го еще один тест - тоже отрицательный. Так что все нормально".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. В мире заразились около 2,4 млн человек, зафиксировано более 160 тыс. летальных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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