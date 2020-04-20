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Влияние коронавируса на спорт

Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, возобновил тренировки

Третий тест спортсмена на коронавирус показал отрицательный результат

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский гимнаст Сергей Найдин, у которого не подтвердился коронавирус, возобновил тренировки в домашних условиях. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра "Новогорск" 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными. 13 апреля Найдин был выписан.

"У него все нормально, он дома, - сказала Родионенко. - Сергей не на карантине, у него изоляция, дополнительно его не ограничивают. В Барнауле сначала все было более-менее спокойно, а потом началось, как и у всех. Он тренируется дома, делает, что может, подкачивается, поддерживает физическую форму".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. В мире заразились около 2,4 млн человек, зафиксировано более 160 тыс. летальных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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