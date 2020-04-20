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Влияние коронавируса на спорт

Баскетбольная Евролига назовет обладателей wild card позже обычного из-за пандемии

Россия является второй страной по представительству в Евролиге, уступая только Испании, у которой четыре клуба
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© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига объявит обладателей wild card на следующий сезон позже обычного из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит", получивший wild card перед началом сезона.

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"Объявление wild card может произойти позже, чем в прошлом году, мы обычно объявляли команды до конца июня. Но учитывая текущую ситуацию, этот процесс может быть отложен из-за позднего завершения сезона. При этом имена клубов - обладателей wild card не будут оглашаться до окончания нынешнего сезона", - сказали в пресс-службе.

Россия является второй страной по представительству в Евролиге, уступая только Испании, у которой четыре клуба.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. В мире заразились около 2,4 млн человек, зафиксировано более 160 тыс. летальных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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