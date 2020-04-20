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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене, Сидорова и Шубенков получили призовые за ЧМ спустя полгода после его окончания

В индивидуальных дисциплинах победитель соревнований получал $60 тыс., серебряный призер - $30 тыс., бронзовый - 20 тыс.
Мария Ласицкене AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Мария Ласицкене
© AP Photo/Matthias Schrader

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, завоевавшие медали на чемпионате мира, который проходил в Дохе с 27 сентября по 6 октября 2019 года, получили призовые деньги от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Аthletics) спустя полгода после окончания соревнований. Об этом сообщили ТАСС менеджеры спортсменов Ольга Назарова и Павел Воронков.

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На чемпионате мира золото выиграли Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (шест), с серебром вернулись в Россию Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза досталась Илье Иванюку (высота). Все эти спортсмены из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Аthletics вынуждены были выступать в Катаре в нейтральном статусе.

"Письмо о получении призовых Марии Ласицкене за чемпионат мира я получила буквально в пятницу", - сказала менеджер спортсменки Ольга Назарова. О получении денег за чемпионат мира в первой половине апреля Сидоровой, Шубенковым, Акименко и Иванюком сообщил ТАСС менеджер этих спортсменов Павел Воронков.

"Почему призовые выплачены через полгода после окончания соревнований? World Аthletics напоминала, что чемпионат мира завершился только в октябре. Также следовали отсылки на Athletics Integrity Unit (независимый орган по защите целостности легкой атлетики - прим. ТАСС), который еще не получил окончательное подтверждение по допинг-пробам", - сказал Воронков.

О получении призовых денег за чемпионат мира в первой половине апреля сообщил ТАСС и Мизинов.

Общий призовой фонд чемпионата мира по легкой атлетике составил $7,53 млн. В индивидуальных дисциплинах победитель соревнований получал $60 тыс., серебряный призер - $30 тыс., бронзовый - 20 тыс. Финансовые выплаты были предусмотрены для спортсменов или команд, занявших места с первого по восьмое.

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