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Футбол в России

Гендиректор "Зенита": общее собрание представителей клубов РПЛ состоится 24 апреля

Мероприятие пройдет посредством видеоконференции
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Представители клубов Российской премьер-лиги 24 апреля проведут общее собрание посредством видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

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В последний раз в таком же формате представители клубов общались 4 апреля. 21 апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет видеоконференцию с участием генеральных секретарей национальных ассоциаций, на 23 апреля запланирован исполком УЕФА.

"Видеоконференция будет 24 апреля. Повестка дня неизвестна, думаю, будем обсуждать текущую ситуацию", - сказал Медведев.

Из-за пандемии все футбольные соревнования в стране приостановлены до 31 мая.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, умерли 405 человек.

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Российский футбол
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