СМИ: руководство ПСЖ не может договориться с футболистами о сокращении зарплат

ТАСС, 20 апреля. Руководители французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" не могут договориться с игроками об уменьшении зарплат на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации издания, идет обсуждение о сокращении зарплат на 20-30%. Интересы игроков отстаивают футболисты Тиаго Сильва и Маркиньос. Со стороны руководства клуба выступает генеральный директор Леонардо.