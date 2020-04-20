Королькевич и Кабуков утверждены старшими тренерами сборной России по биатлону

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Владимир Королькевич и Роберт Кабуков утверждены старшими тренерами сборных России по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Кандидатуры словенско-белорусского специалиста Королькевича и бывшего главного тренера сборной Казахстана Кабукова предложил вице-президент СБР Валерий Польховский, рекомендованный Министерству спорта РФ к утверждению в должности главного тренера российской команды. При этом президент СБР Владимир Драчев выступил с критикой этой инициативы.

Также в тренерский штаб основной мужской сборной России вошли Максим Максимов и Артем Истомин, женской - Николай Загурский. Резервную мужскую команду будут тренировать Николай Князев, Алексей Волков и Дмитрий Шукалович, женскую - Сергей Коновалов и Евгений Куваев. Старшим тренером по резерву будет Николай Большаков, тренерами юниоров - Сергей Шестов и Павел Спиридонов, юниорок - Александр Андреев и Александр Хлусович, тренерами юношей и девушек - Игорь Охотников, Евгений Панков и Евгений Пчелкин.

Кроме того, сообщается, что Польховский до 27 апреля должен представить на утверждение правлению СБР списочный состав спортсменов на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.