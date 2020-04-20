Чемпион мира по биатлону Алексей Волков завершил спортивную карьеру

В понедельник правление СБР утвердило тренерский штаб сборных России на сезон-2020/21. 32-летний Волков вошел в состав тренеров резервной мужской команды.

"На самом деле да, он заканчивает карьеру, - сказал Редькин. - Я его рекомендовал в тренерский штаб, в разговоре с Валерием Польховским говорил - присмотритесь, хороший парень. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет. Считаю, это очень достойный и правильный выбор - рассмотреть его в команду, но я бы его рекомендовал не в резерв, а в юниоры, потому что там еще наполовину дети, на той стадии нужно ставить стрелковую подготовку, но в резервной команде все равно будут молодые спортсмены, так что Алексей на своем месте, я рад за него".

Волков является победителем чемпионата мира 2017 года в эстафете, семикратным чемпионом Европы. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Волков в составе эстафетной команды завоевал золотую медаль, также в той команде выступали Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Однако Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона, результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Устюгов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение, если CAS не примет сторону Устюгова, то спортсмены лишатся золотой медали Олимпиады в Сочи.