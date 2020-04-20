Фазель: IIHF может объединить конгрессы и провести их в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) может объединить годовой и полугодовой конгрессы организации и провести их в сентябре в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Ежегодный конгресс IIHF должен был пройти в мае в Цюрихе во время чемпионата мира. После отмены турнира из-за пандемии коронавируса Фазель сообщил ТАСС, что конгресс может пройти в июне. В сентябре в Санкт-Петербурге планируется проведение полугодового конгресса, на котором пройдут выборы президента и совета организации.

"В наших планах было провести летом конгресс и в сентябре в Санкт-Петербурге, но когда я вижу, что происходит в Европе, в России, то начинаю сомневаться, что все наши планы реализуемы. Поэтому, возможно, нам придется объединить их [конгрессы] и провести одновременно в одном месте, в том же Санкт-Петербурге, - сказал Фазель. - Но посмотрим, как все будет развиваться. Сейчас прогнозировать что-то сложно".

Из-за пандемии IIHF отменила все турниры начиная с марта. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 47 121 случай заражения, умерли 405 человек.