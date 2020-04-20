{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Чепиков заявил, что голосовал против назначения новых старших тренеров сборной по биатлону

В понедельник правление СБР утвердило Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Член правления Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону. Об этом он рассказал ТАСС.

На эту тему
Королькевич и Кабуков утверждены старшими тренерами сборной России по биатлону

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно.

"Кандидатуры Королькевича и Кабукова были утверждены не единогласно. За себя могу сказать, что я голосовал против, остальных озвучивать бы не хотел. Моя позиция относительно них не изменилась", - сказал Чепиков.

Кандидатуры словенско-белорусского специалиста Королькевича и бывшего главного тренера сборной Казахстана Кабукова предложил вице-президент СБР Валерий Польховский, рекомендованный Министерству спорта РФ к утверждению в должности главного тренера российской команды. При этом президент СБР Владимир Драчев выступал с критикой этой инициативы.

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Привалов: тренерский штаб сборной России по биатлону должен поменять методику подготовки
Олимпийский призер считает, что необходимо увеличить объем работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС