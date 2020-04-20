Чепиков заявил, что голосовал против назначения новых старших тренеров сборной по биатлону

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Член правления Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно.

"Кандидатуры Королькевича и Кабукова были утверждены не единогласно. За себя могу сказать, что я голосовал против, остальных озвучивать бы не хотел. Моя позиция относительно них не изменилась", - сказал Чепиков.

Кандидатуры словенско-белорусского специалиста Королькевича и бывшего главного тренера сборной Казахстана Кабукова предложил вице-президент СБР Валерий Польховский, рекомендованный Министерству спорта РФ к утверждению в должности главного тренера российской команды. При этом президент СБР Владимир Драчев выступал с критикой этой инициативы.

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.