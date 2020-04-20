Редькин: Королькевичу и Кабукову хватит опыта для работы с российскими биатлонистами

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно.

"Правление приняло решение, и если так решили большинством, значит, людям доверяют, пусть работают, а как у них получится, хорошо или плохо, время покажет, - сказал Редькин. - Сегодня время непростое, особенно в связи с коронавирусом, пока неясно, как будут организованы сборы, как спортсмены будут тренироваться. Возможно, часть нагрузки придется взять на себя регионам. Стратегически, наверное, опыта у этих тренеров хватит, но хвалить или осуждать их пока не за что, посмотрим, как сложится".

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.