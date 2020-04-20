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Зимние олимпийские виды спорта

Редькин: Королькевичу и Кабукову хватит опыта для работы с российскими биатлонистами

В понедельник правление СБР утвердило специалистов в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Владимир Королькевич и Роберт Кабуков обладают необходимым опытом для работы в качестве старших тренеров сборных России по биатлону. Такое мнение ТАСС высказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин.

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В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно.

"Правление приняло решение, и если так решили большинством, значит, людям доверяют, пусть работают, а как у них получится, хорошо или плохо, время покажет, - сказал Редькин. - Сегодня время непростое, особенно в связи с коронавирусом, пока неясно, как будут организованы сборы, как спортсмены будут тренироваться. Возможно, часть нагрузки придется взять на себя регионам. Стратегически, наверное, опыта у этих тренеров хватит, но хвалить или осуждать их пока не за что, посмотрим, как сложится".

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

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Зимние олимпийские виды спорта
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