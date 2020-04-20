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Влияние коронавируса на спорт

Работа по подготовке "Газпром Арены" к турнирам УЕФА приостановлена

По словам гендиректора стадиона Владимира Литвинова, работы, связанные с адаптацией стадиона под требования УЕФА, уже выполнены

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подготовка домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арены" к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 и матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020 приостановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.

Санкт-Петербург в сентябре 2019 года получил право принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. Решающая игра главного международного клубного турнира должна состояться в конце мая 2021 года. В начале лета российский город примет четыре матча чемпионата Европы - три игры группового раунда, а также одну из встреч 1/4 финала турнира. Организатором обоих мероприятий выступает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Работы по подготовке стадиона к мероприятиям УЕФА на паузе, - сказал Литвинов. - Мы уже выполнили ряд работ, связанных с адаптацией стадиона под требования УЕФА. Они касались целого ряда направлений - это работы по энергетической и информационной безопасности, работы по оптимизации структуры для маломобильных категорий граждан, разного рода требования по бродкастингу, временной инфраструктуре, по кабельным трассам для прокладки кабельной сети. Какие-то работы были завершены, какие-то поставлены на паузу".

"Не сказать, что мы столкнулись с серьезными проблемами, все нормально. Это либо доведено до конца, либо до какого-то логического перерыва", - добавил собеседник агентства.

Санкт-Петербург впервые в истории примет финал Лиги чемпионов. Ранее в городе на "Газпром Арене", которая во время предстоящих следующим летом турниров будет носить название "Санкт-Петербург", были сыграны четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал турнира, а также семь игр чемпионата мира - 2018, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место.

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Влияние коронавируса на спорт
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