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КХЛ

Президент ХК "Авангард" Сушинский заявил, что хочет продолжить работу в клубе

Функционер сообщил, что на совете директоров клуба не было принято никаких кадровых решений

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский отметил, что намерен продолжить работу на своем посту. Об этом Сушинский рассказал ТАСС.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что Сушинский может покинуть свой пост. В понедельник состоялся совет директоров "Авангарда".

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"Моя судьба никак не обсуждалась, я продолжаю работать в штатном режиме, создаю команду и формирую ее. Мы сыграли сезон, я отчитался по каждому игроку, по каждому трансферу, рассказал о планах. Также рассказал, кто выполнил задачу на сезон, кто нет, кем мы разочарованы. Видимо, у меня много "доброжелателей", поэтому и высказываются обо мне, не понимаю, почему не высказываются о других, все замечают меня", - сказал Сушинский.

"Значит, медиакоманда у нас очень хорошая, поэтому всем интересно. Видимо, интересно, как клуб дальше будет продолжать развитие. Я думаю, что он будет развиваться еще лучше. Я, конечно, планирую продолжать работу, у меня есть свои цели, и я хочу их достичь, поэтому на сто процентов хочу продолжать", - добавил собеседник агентства.

Сушинский сообщил, что на совете директоров не было принято никаких кадровых решений. "Было принято много решений, но это закрытая информация. Был доклад о выполненной работе - мы обсуждали молодежную хоккейную школу, финансовый отчет, отчет по выполнению бизнес-планов, обсудили, что было хорошо, а что плохо в этом году, плюс поговорили про "Арену-Омск", - пояснил Сушинский.

Сушинский вошел в совет директоров "Авангарда" в 2018 году. В прошлом сезоне команда из Омска вышла в финал Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА (0-4 в серии). В завершившемся регулярном чемпионате "Авангард" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом в серии 2-4. Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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