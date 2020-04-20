Польховский: выступающие против Королькевича биатлонистки могут готовиться за свой счет

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Биатлонистки сборной России, несогласные с назначением Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской команды, могут проходить подготовку самостоятельно, за свой счет. Об этом ТАСС заявил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), главный тренер сборной России Валерий Польховский.

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича на пост старшего тренера женской команды. Аналогичный пост в мужской сборной занял Роберт Кабуков. Ранее российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась против назначения Королькевича.

"Если некоторые спортсмены и спортсменки не хотят готовиться с тренерами, которые утверждены СБР и, возможно, будут утверждены министерством спорта, они могут сами готовиться, - сказал Польховский. - Мы предоставим максимум условий, критерии отбора - присоединяйтесь и работайте, но только за свой счет или за счет территории, спонсора. Мы дадим возможность проявить себя каждому спортсмену. Не считаю, что будут противоречия, если мы объединимся под одной целью - завоевания медалей, то их не будет, а с теми, кто не с нами, нам не по пути".

Королькевич готовил группу российских биатлонисток к Олимпийским играм 2014 года. В их числе были Екатерина Юрьева и Ирина Старых, в допинг-пробах которых был найден запрещенный препарат эритропоэтин.