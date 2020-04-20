Тренеры сборных РФ составят биатлонистам индивидуальные планы тренировок на самоизоляции

"Сегодня ситуация такая, что мы не понимаем, когда можно провести организационный план подготовки, - сказал Польховский. - Но, исходя из сегодняшних обстоятельств с пандемией, мы не можем нарушать те правила, которые установлены у нас в стране, и не собираемся этого делать. Тренеры, которые были сегодня озвучены, приступят к работе с расширенным списком спортсменов, будут согласовывать, что можно каждому спортсмену, какие условия и возможности у него есть для прохождения тренировочного процесса, будут для каждого организовывать индивидуальную программу. Такие первые шаги последуют".

Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что апрельские сборы биатлонистов были отменены из-за пандемии коронавируса. Польховский отметил, что в настоящее время понимания того, когда спортсмены смогут приступить к централизованной подготовке, нет.

"Понимания по сборам нет, потому что мы привязаны к тем условиям, которые сейчас в стране, - сказал собеседник агентства. - Когда откроют базы, когда будет возможность проводить на них сборы, тогда мы сразу сориентируемся. Думаю, министерство спорта уведомит нас и представителей всех остальных видов спорта, когда можно будет приступать к тренировочным мероприятиям. Пока сроков нет, к сожалению, мы все находимся в ожидании".