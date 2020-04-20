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Зимние олимпийские виды спорта

Тренеры сборных РФ составят биатлонистам индивидуальные планы тренировок на самоизоляции

По словам вице-президента СБР Валерия Польховского, в настоящее время понимания того, когда спортсмены смогут приступить к централизованной подготовке, нет

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Новые старшие тренеры сборных России по биатлону Владимир Королькевич и Роберт Кабуков подготовят индивидуальные планы тренировок для спортсменов в условиях самоизоляции. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно.

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"Сегодня ситуация такая, что мы не понимаем, когда можно провести организационный план подготовки, - сказал Польховский. - Но, исходя из сегодняшних обстоятельств с пандемией, мы не можем нарушать те правила, которые установлены у нас в стране, и не собираемся этого делать. Тренеры, которые были сегодня озвучены, приступят к работе с расширенным списком спортсменов, будут согласовывать, что можно каждому спортсмену, какие условия и возможности у него есть для прохождения тренировочного процесса, будут для каждого организовывать индивидуальную программу. Такие первые шаги последуют".

Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что апрельские сборы биатлонистов были отменены из-за пандемии коронавируса. Польховский отметил, что в настоящее время понимания того, когда спортсмены смогут приступить к централизованной подготовке, нет.

"Понимания по сборам нет, потому что мы привязаны к тем условиям, которые сейчас в стране, - сказал собеседник агентства. - Когда откроют базы, когда будет возможность проводить на них сборы, тогда мы сразу сориентируемся. Думаю, министерство спорта уведомит нас и представителей всех остальных видов спорта, когда можно будет приступать к тренировочным мероприятиям. Пока сроков нет, к сожалению, мы все находимся в ожидании".

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Зимние олимпийские виды спорта
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