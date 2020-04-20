Григоренко подписал контракт с клубом НХЛ "Коламбус"

ТАСС, 20 апреля. Российский нападающий Михаил Григоренко заключил соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Контракт с 25-летним форвардом рассчитан на один год. По информации журналиста телеканала Sportsnet Эллиотта Фридмана, сумма соглашения составила $1,2 млн.

Предыдущие три сезона Григоренко провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выступая за московский ЦСКА, воспитанником которого он является. В 2019 году форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером клубом "Баффало". Помимо "Баффало", в НХЛ Григоренко играл за "Колорадо", он провел в лиге в общей сложности 217 матчей, набрав 64 (22 шайбы + 42 результативные передачи) очка. В КХЛ на его счету 152 (69+83) очка в 192 матчах.

В составе сборной России Григоренко сыграл в 24 матчах, набрав 15 (9+6) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр, а в 2019-м - стал бронзовым призером чемпионата мира.