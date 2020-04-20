Привалов: тренерский штаб сборной России по биатлону должен поменять методику подготовки

В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. На пост главного тренера команды рекомендован Валерий Польховский. Все кандидатуры должен утвердить Минспорт РФ.

"Раз правление решило, значит так тому и быть. Самое главное, что ту методику, которую применяли, на сегодняшний день нужно менять. Надо выполнять большой объем работы. У нас все время проблема последнего круга, нет скоростной выносливости, которая зависит от объема работы", - сказал Привалов.

В прошлом сезоне главным тренером команды был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.