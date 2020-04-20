Польховский: главная задача тренеров сборной РФ по биатлону - повышение уровня команды

В понедельник правление СБР утвердило Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно.

"Что касается медалей, то, по моему опыту, планировать сложно, - сказал Польховский. - Нам сегодня надо поднять общий уровень команды. Да, у нас сегодня есть лидер - Александр Логинов, который на сегодняшний момент может бороться за любую медаль на самых престижных соревнованиях, но дальше есть сложности. Поэтому нам и всем спортсменам, включая Александра, нужно будет найти пути решения, как прибавить в мастерстве, чтобы они могли улучшить результаты максимально, насколько это возможно".

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.