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Зимние олимпийские виды спорта

Польховский: главная задача тренеров сборной РФ по биатлону - повышение уровня команды

В понедельник правление СБР утвердило Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд соответственно
Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский Сергей Русанов/ТАСС
Описание
Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский
© Сергей Русанов/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Основная задача нового тренерского штаба сборной России по биатлону будет заключаться в повышении общего уровня команды. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.

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В понедельник правление СБР утвердило Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно.

"Что касается медалей, то, по моему опыту, планировать сложно, - сказал Польховский. - Нам сегодня надо поднять общий уровень команды. Да, у нас сегодня есть лидер - Александр Логинов, который на сегодняшний момент может бороться за любую медаль на самых престижных соревнованиях, но дальше есть сложности. Поэтому нам и всем спортсменам, включая Александра, нужно будет найти пути решения, как прибавить в мастерстве, чтобы они могли улучшить результаты максимально, насколько это возможно".

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

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Зимние олимпийские виды спорта
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