Федерация санного спорта России отправила в Минспорт списки сборных на следующий сезон

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) отправила в Министерство спорта РФ и Центр спортивной подготовки сборных команд России список тренеров и кандидатов в сборные команды страны по санному спорту. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин.

"На прошлой неделе федерация согласовала список тренеров и спортсменов, после чего он был отправлен, - заметил Тюрин. - Никаких изменений в тренерском штабе сборной России не произошло".

С лета 2019 года главным тренером сборной России по санному спорту является Сергей Чудинов.

Как сообщал ранее ТАСС, по итогам чемпионата России, который завершился 20 марта, тренерский штаб сборной страны определил спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в составе национальной команды. У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин. У женщин - Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В список на централизованную подготовку вошли также пять экипажей саней-двоек: Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин/Константин Коршунов и Дмитрий Бучнев/Даниил Кильсеев.