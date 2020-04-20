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КХЛ

"Йокерит" уменьшит ширину домашней площадки к следующему сезону КХЛ

Размер площадки хельсинкского клуба составит 60x28 м

ТАСС, 20 апреля. Финский клуб "Йокерит", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), уменьшит ширину площадки на домашней арене с 30 до 28 метров. Об этом сообщает пресс-служба "Йокерита".

"Интенсивность игры значительно увеличивается, если пространство уменьшается, все действия происходит быстрее, - сказал генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри. - Игрокам приходится и эффективно играть головой, и быстро бегать. Команды, которые играют активно и сбалансированно, преуспевают на маленьких площадках".

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На совете руководителей клубов в декабре КХЛ утвердила два стандарта площадок - финский (60х28 м) и канадский (60х26 м). В нынешнем сезоне "Йокерит" проводил матчи на европейской площадке (60х30 м).

Начиная с 2021 года Международная федерация хоккея приняла решение проводить чемпионаты мира на площадке канадских размеров.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. "Йокерит" завершил регулярный чемпионат на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф финский клуб оказался сильнее ярославского "Локомотива", победив в серии со счетом 4-2. Во втором раунде "Йокерит" должен был сыграть со СКА из Санкт-Петербурга.

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