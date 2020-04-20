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НХЛ

Григоренко заявил, что не думал о деньгах при переходе в клуб НХЛ "Коламбус"

Хоккеист отметил, что не хотел пересидеть в КХЛ
Михаил Григоренко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Михаил Григоренко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 20 апреля. Российский нападающий Михаил Григоренко не думал о деньгах, когда принимал решение о переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Комментарий Григоренко приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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О переходе 25-летнего Григоренко в "Коламбус" стало известно в понедельник, сумма однолетнего соглашения составила $1,2 млн.

"Я думаю совсем не о деньгах, просто очень рад, что мне предложили контракт с клубом НХЛ, - сказал Григоренко. - Шанс - все, что мне нужно, и все, что команда может предложить. Не рассчитывал, что мне позвонят и скажут: "Давай, ты будешь у нас в первом звене, с площадки не уходить". Такого не может быть".

"Я сейчас в таком возрасте, что мне исполнится 26 лет, остаться в Континентальной хоккейной лиге еще на один год? А вдруг нового шанса не будет? У меня есть мечта - закрепиться в НХЛ, играть на этом уровне, поэтому я иду за мечтой, когда передо мной открыли дверь. Если еще пересидеть в ЦСКА, то поезд может уйти, а я останусь на перроне; буду работать, цепляться за возможности", - добавил он.

Предыдущие три сезона Григоренко провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), выступая за московский ЦСКА, воспитанником которого он является. В 2019 году форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером клубом "Баффало". Помимо "Баффало", в НХЛ Григоренко играл за "Колорадо", он провел в лиге в общей сложности 217 матчей, набрав 64 (22 шайбы + 42 результативные передачи) очка. В КХЛ на его счету 152 (69+83) очка в 192 матчах.

В составе сборной России Григоренко сыграл в 24 матчах, набрав 15 (9+6) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр, а в 2019-м стал бронзовым призером чемпионата мира.

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