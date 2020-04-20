ФК "Локомотив" поможет семье умершего воспитанника Самохвалова

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" окажет всяческую помощь и содействие семье умершего воспитанника клуба футболиста Иннокентия Самохвалова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

22-летний Самохвалов выступал за клуб "Казанка" в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). "Казанка" является второй командой московского "Локомотива". Игроку стало плохо во время тренировки.

"Футбольный клуб "Локомотив" окажет всяческую помощь и содействие семье Самохвалова", - сказал собеседник агентства.

Самохвалову было 22 года, он был воспитанником "Локомотива". В сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за "Казанку". В московском клубе он выступал с лета 2018 года.