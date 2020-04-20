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Кризис в российской легкой атлетике

Заместитель министра спорта РФ Байсултанов вошел в состав комиссии по восстановлению ВФЛА

Ее председателем стал президент организации Евгений Юрченко
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов включен в состав комиссии по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Кроме того, в состав комиссии вошли президент ВФЛА Евгений Юрченко (председатель), советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, руководитель главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин, заведующий сектором ОКР по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями Валерий Куваев, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, глава комиссии спортсменов ВФЛА, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бегуньи Мария Аглицкая и Дженнифер Акиниймика, а также два представителя World Athletics.

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"Комиссия сформирована, это важный шаг для нас, - сказал Юрченко. - Ситуация в стране в целом и в спортивной сфере в частности сейчас непростая, тем не менее нам надо двигаться вперед. В комиссию вошли профессиональные и опытные специалисты, я благодарен и Министерству спорта, и ОКР, и РУСАДА, и нашим спортсменам, все готовы совместно работать. После коммуникации с World Athletics наметим план действий, как краткосрочный на ближнюю перспективу, так и долгосрочный, во главе угла этой работы я вижу открытость, прозрачность и реальные шаги, которые не на бумаге, а на деле приблизят нас к изменению статуса федерации в World Athletics".

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.

Теги
Кризис в российской легкой атлетике
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