Футболист брестского "Динамо" Хачериди опроверг информацию о попытке удара судьи

ТАСС, 20 апреля. Футболист брестского "Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не пытался ударить судью после матча пятого тура чемпионата Белоруссии против "Витебска". Комментарий игрока приводит пресс-служба брестского "Динамо".

Матч "Витебска" и "Динамо" (1:0) прошел в субботу. "Динамо" завершало игру вдевятером из-за двух удалений: за второе предупреждение на 73-й минуте поле покинул полузащитник Габи Кики, на 85-й минуте прямую красную карточку получил Хачериди. Позднее издание "Прессбол" сообщило, что в послематчевом протоколе было зафиксировано, что после окончания встречи в подтрибунном помещении украинский защитник пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, в протоколе также отмечено, что массажист "Динамо" Сергей Лапицкий оскорблял судью и угрожал физической расправой.

"Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря", - сказал Хачериди.

"Витебск" занимает третье место в чемпионате Белоруссии, набрав 10 очков после пяти матчей. "Динамо" находится на восьмом месте, имея на счету 7 очков после пяти игр.

Чемпионат Белоруссии являет одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван или отложен из-за пандемии коронавируса.