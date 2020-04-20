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Мировой футбол

Футболист брестского "Динамо" Хачериди опроверг информацию о попытке удара судьи

Защитник был удален с поля в матче чемпионата Белоруссии против "Витебска"

ТАСС, 20 апреля. Футболист брестского "Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не пытался ударить судью после матча пятого тура чемпионата Белоруссии против "Витебска". Комментарий игрока приводит пресс-служба брестского "Динамо".

Матч "Витебска" и "Динамо" (1:0) прошел в субботу. "Динамо" завершало игру вдевятером из-за двух удалений: за второе предупреждение на 73-й минуте поле покинул полузащитник Габи Кики, на 85-й минуте прямую красную карточку получил Хачериди. Позднее издание "Прессбол" сообщило, что в послематчевом протоколе было зафиксировано, что после окончания встречи в подтрибунном помещении украинский защитник пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, в протоколе также отмечено, что массажист "Динамо" Сергей Лапицкий оскорблял судью и угрожал физической расправой.

"Признаться, удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры я якобы в агрессивной форме пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении. Этого не было и близко. Судейство данного матча было странным, мягко говоря", - сказал Хачериди.

"Витебск" занимает третье место в чемпионате Белоруссии, набрав 10 очков после пяти матчей. "Динамо" находится на восьмом месте, имея на счету 7 очков после пяти игр.

Чемпионат Белоруссии являет одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван или отложен из-за пандемии коронавируса.

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Мировой футбол
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