{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Тихонов считает, что биатлонист Логинов не станет готовиться в сборной РФ с новым тренером

Четырехкратный олимпийский чемпион уверен, что команда не добьется высоких результатов в следующем сезоне
Александр Тихонов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Александр Тихонов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов допускает, что действующий чемпион мира в спринте Александр Логинов не будет проходить централизованную подготовку в мужской сборной России с приходом на пост старшего тренера команды Роберта Кабукова. Об этом Тихонов рассказал ТАСС.

На эту тему
Польховский: выступающие против Королькевича биатлонистки могут готовиться за свой счет

В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило Владимира Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. Также в сборную в качестве тренера по резерву мужской команды вошел Алексей Волков.

"Я бы Леше посоветовал подумать о чем-нибудь интересном, у него есть, где работать. Я не сомневаюсь, что результата в этом коллективе не будет, и Логинов с ними тренироваться не будет. Кабуков заявил, что Логинов должен за что-то извиниться. Кто он такой вообще, человек понятия не имеет о биатлоне", - сказал Тихонов.

Также в тренерский штаб основной мужской сборной России вошли Максим Максимов и Артем Истомин, женской - Николай Загурский. "Он [Загурский] 30 лет работает и нужен для того, чтобы отчеты писать и за рулем ездить. Королькевич не работал только в Африке - отовсюду его гонят, белорусы уже мне написали - спасибо, что вы его забрали от нас. Истомин вообще нигде не работал, никогда не занимался биатлоном", - отметил Тихонов.

Все кандидатуры должен утвердить Минспорт РФ. "Думаю, у министра спорта и Александра Кравцова (руководитель центра подготовки сборных России - прим. ТАСС) хватит опыта и знаний, чтобы их не утвердить. Тем более Кравцов знает и того, и другого, и третьего", - подчеркнул Тихонов.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Футболисты лондонского "Арсенала" согласились на понижение зарплаты
Заработные платы будут уменьшены на 12,5% из-за финансовых трудностей клуба, вызванных пандемией коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС