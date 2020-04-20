Тихонов считает, что биатлонист Логинов не станет готовиться в сборной РФ с новым тренером

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов допускает, что действующий чемпион мира в спринте Александр Логинов не будет проходить централизованную подготовку в мужской сборной России с приходом на пост старшего тренера команды Роберта Кабукова. Об этом Тихонов рассказал ТАСС.

В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило Владимира Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. Также в сборную в качестве тренера по резерву мужской команды вошел Алексей Волков.

"Я бы Леше посоветовал подумать о чем-нибудь интересном, у него есть, где работать. Я не сомневаюсь, что результата в этом коллективе не будет, и Логинов с ними тренироваться не будет. Кабуков заявил, что Логинов должен за что-то извиниться. Кто он такой вообще, человек понятия не имеет о биатлоне", - сказал Тихонов.

Также в тренерский штаб основной мужской сборной России вошли Максим Максимов и Артем Истомин, женской - Николай Загурский. "Он [Загурский] 30 лет работает и нужен для того, чтобы отчеты писать и за рулем ездить. Королькевич не работал только в Африке - отовсюду его гонят, белорусы уже мне написали - спасибо, что вы его забрали от нас. Истомин вообще нигде не работал, никогда не занимался биатлоном", - отметил Тихонов.

Все кандидатуры должен утвердить Минспорт РФ. "Думаю, у министра спорта и Александра Кравцова (руководитель центра подготовки сборных России - прим. ТАСС) хватит опыта и знаний, чтобы их не утвердить. Тем более Кравцов знает и того, и другого, и третьего", - подчеркнул Тихонов.