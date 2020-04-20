СМИ: футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин начал службу в южнокорейской армии

ТАСС, 20 апреля. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Сон Хын Мин приступил к прохождению обязательной военной службы в армии Южной Кореи. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В конце марта 27-летний футболист вернулся на родину, где находился на двухнедельном карантине. После этого Сон отправился в учебный лагерь морской пехоты на острове Чеджу. Запланировано, что военная служба футболиста продлится три недели, Сон вернется в "Тоттенхэм" в мае.

В текущем сезоне Сон провел 32 матча, забил 16 голов и отдал девять результативных передач. В прошлом сезоне он вместе с командой дошел до финала Лиги чемпионов. До этого игрок выступал за германские "Байер" и "Гамбург". В составе сборной Южной Кореи Сон провел 89 игр, в которых забил 26 мячей и отдал 15 голевых передач.

Чемпионат Англии, как и большинство футбольных турниров Европы, прерван из-за пандемии коронавируса.