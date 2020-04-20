{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин начал службу в южнокорейской армии

Он должен вернуться в клуб в мае

ТАСС, 20 апреля. Нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Сон Хын Мин приступил к прохождению обязательной военной службы в армии Южной Кореи. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

В конце марта 27-летний футболист вернулся на родину, где находился на двухнедельном карантине. После этого Сон отправился в учебный лагерь морской пехоты на острове Чеджу. Запланировано, что военная служба футболиста продлится три недели, Сон вернется в "Тоттенхэм" в мае.

В текущем сезоне Сон провел 32 матча, забил 16 голов и отдал девять результативных передач. В прошлом сезоне он вместе с командой дошел до финала Лиги чемпионов. До этого игрок выступал за германские "Байер" и "Гамбург". В составе сборной Южной Кореи Сон провел 89 игр, в которых забил 26 мячей и отдал 15 голевых передач.

Чемпионат Англии, как и большинство футбольных турниров Европы, прерван из-за пандемии коронавируса.

Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Футболисты лондонского "Арсенала" согласились на понижение зарплаты
Заработные платы будут уменьшены на 12,5% из-за финансовых трудностей клуба, вызванных пандемией коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС