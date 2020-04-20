Соревнования женских экипажей-двоек включат в программу Кубка мира по санному спорту

ТАСС, 20 апреля. Соревнования женских экипажей-двоек планируется включить в программу Кубка мира по санному спорту с сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Решение было принято по итогам заседания исполнительного совета FIL, которое прошло в режиме видеоконференции.

"После успешной премьеры на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне (Швейцария) будет предложено ввести заезды женских экипажей-двоек на этапах Кубка мира среди юниоров предстоящей зимой. В сезоне-2021/22 года в рамках Кубка мира по санному спорту также запланированы соревнования в женском парном разряде", - говорится в заявлении FIL.