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Зимние олимпийские виды спорта

Соревнования женских экипажей-двоек включат в программу Кубка мира по санному спорту

Это произойдет в сезоне-2021/22

ТАСС, 20 апреля. Соревнования женских экипажей-двоек планируется включить в программу Кубка мира по санному спорту с сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Решение было принято по итогам заседания исполнительного совета FIL, которое прошло в режиме видеоконференции.

"После успешной премьеры на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне (Швейцария) будет предложено ввести заезды женских экипажей-двоек на этапах Кубка мира среди юниоров предстоящей зимой. В сезоне-2021/22 года в рамках Кубка мира по санному спорту также запланированы соревнования в женском парном разряде", - говорится в заявлении FIL.

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Зимние олимпийские виды спорта
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