СМИ: футболист "Манчестер Сити" Давид Сильва летом может перейти в "Валенсию"

ТАСС, 20 апреля. Полузащитник футбольного клуба "Манчестер Сити" Давид Сильва летом может перейти в испанскую "Валенсию", за которую выступал до отъезда в английский клуб. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Espana.

По данным портала, "Валенсия" является главным претендентом на 34-летнего испанца, чей контракт с "Манчестер Сити" истечет 30 июня 2020 года. Таким образом, в испанскую команду Сильва сможет вернуться на правах свободного агента. При этом в 2010 году англичане заплатили за его переход из "Валенсии" €28,75 млн.

В сезоне-2019/20 Сильва в составе "Манчестер Сити" провел 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал восемь голевых передач. За десять сезонов в английском клубе испанец принял участие в 424 играх, в которых 74 раза поразил ворота соперника и отдал 137 результативных передач. За сборную Испании полузащитник провел 125 матчей, забив 37 мячей и сделав 32 голевые передачи.

В составе "Манчестер Сити" Сильва стал четырехкратным чемпионом Англии, два раза выиграл Кубок Англии и трижды Суперкубок Англии. Также на его счету победа в Кубке Испании в составе "Валенсии". Вместе с национальной сборной Сильва выиграл чемпионат мира 2010 года и дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012).

Чемпионаты Англии и Испании, как и большинство футбольных турниров Европы, прерваны из-за пандемии коронавируса.