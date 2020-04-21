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Летние олимпийские виды спорта

МОК: Япония покроет дополнительные расходы, связанные с переносом Олимпиады в Токио

Намеченные на лето 2020 года Игры были перенесены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что японская сторона будет покрывать дополнительные расходы из-за переноса Олимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Международного олимпийского комитета (МОК).

"Отсрочка была сделана, чтобы защитить здоровье людей, участвующих в Играх, в особенности спортсменов. Теперь МОК будет заниматься оценкой всех проблем, вызванных переносом Игр, включая финансовые сложности. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился с тем, что Япония продолжит покрывать расходы, которые она бы понесла в соответствии с условиями соглашения на 2020 год. МОК тоже будет нести ответственность за свою долю расходов, у организации есть понимание того, что дополнительные траты составят несколько сотен миллионов долларов", - отмечается в сообщении комитета.

Комментируя сообщение МОК, губернатор Токио Юрико Коикэ во вторник заявила журналистам, что правительство Японии, власти столицы и организационный комитет Игр продолжат тщательно изучать вопрос, касающийся покрытия расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады. Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - страна уже потратила на подготовку больше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще только предстоит подсчитать.

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Летние олимпийские виды спорта
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