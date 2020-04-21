{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Перенос Олимпиады в Японии

В Токио заявили, что не имеют договоренности с МОК по расходам на отсрочку Олимпиады

Ранее на сайте международной организации появилась информация о том, что стороны уладили данный вопрос
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии не подтверждает наличие договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу покрытия дополнительных расходов из-за переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

На эту тему

"Такой договоренности нет. Что касается дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Игр, то 16 апреля на переговорах между организационным комитетом и МОК мы подтвердили, что последствия переноса Олимпиады, включая финансовые затраты, являются нашей общей проблемой. Мы договорились провести необходимую оценку и обсудить этот вопрос" - отметил он.

Ранее на сайте МОК появился материал, касающийся отсрочки Олимпиады. В нем указано, что "премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился с тем, что Япония продолжит покрывать расходы, которые она бы понесла в соответствии с условиями соглашения на 2020 год".

Комментируя сообщение МОК, губернатор Токио Юрико Коикэ во вторник заявила журналистам, что правительство Японии, власти столицы и организационный комитет Игр продолжат тщательно изучать вопрос, касающийся покрытия расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады. Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - страна уже потратила на подготовку больше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще только предстоит подсчитать.

Теги
ЯпонияПеренос Олимпиады в Японии
Реклама на ТАСС
НХЛ
НХЛ отклонила контракт Григоренко с "Коламбусом"
Соглашение будет зарегистрировано только после 1 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС