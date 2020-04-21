В Токио заявили, что не имеют договоренности с МОК по расходам на отсрочку Олимпиады

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии не подтверждает наличие договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу покрытия дополнительных расходов из-за переноса Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Такой договоренности нет. Что касается дополнительных расходов, связанных с отсрочкой Игр, то 16 апреля на переговорах между организационным комитетом и МОК мы подтвердили, что последствия переноса Олимпиады, включая финансовые затраты, являются нашей общей проблемой. Мы договорились провести необходимую оценку и обсудить этот вопрос" - отметил он.

Ранее на сайте МОК появился материал, касающийся отсрочки Олимпиады. В нем указано, что "премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласился с тем, что Япония продолжит покрывать расходы, которые она бы понесла в соответствии с условиями соглашения на 2020 год".

Комментируя сообщение МОК, губернатор Токио Юрико Коикэ во вторник заявила журналистам, что правительство Японии, власти столицы и организационный комитет Игр продолжат тщательно изучать вопрос, касающийся покрытия расходов, связанных с отсрочкой Олимпиады. Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - страна уже потратила на подготовку больше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще только предстоит подсчитать.