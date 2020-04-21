Рыцари, бизнесмены и грузоперевозчики. Судьбы чемпионов мира по футболу 1966 года

Начиная с 2019 года ушли из жизни шесть чемпионов мира в составе сборной Англии. Рассказываем о единственном титуле родоначальников футбола, команде, которая оставила яркий след в истории

17 апреля от заболевания, вызванного коронавирусом, в возрасте 76 лет скончался английский футболист Норман Хантер. Он стал шестым игроком из золотой команды 1966 года, не сумевшим обмануть смерть. Пятью днями ранее не стало запасного вратаря на мировом первенстве Питера Бонетти. Чуть раньше ушли из жизни Рэй Уилсон, Джеймс Армфилд, Мартин Питерс и знаменитый голкипер Гордон Бэнкс. На домашнем чемпионате мира сборная Англии под руководством Альфа Рамси одержала пять побед в шести матчах. Бэнкс провел 73 матча за сборную Англии (в том числе шесть на турнире 1966 года), приняв участие в трех чемпионатах мира. В списке лучших голкиперов, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики, Бэнкс занимает второе место после Льва Яшина. Он принимал участие в церемонии финальной жеребьевки чемпионата мира 2018 года в Москве.

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Уилсон выступал на позиции защитника и сыграл во всех матчах домашнего турнира. Питерс отметился голом в финале. Остальные игроки, включая капитана Бобби Мура, ушли из жизни раньше. В живых остались 11 футболистов, сотворивших для Англии историю. В команде Рамси четко были распределены роли игроков, каждый занимался на поле своим делом. Англичане забили 11 мячей, 10 из которых на счету форвардов, а пропустили всего три. До полуфинала ни одной команде не удавалось поразить ворота Бэнкса. Непроходимая оборона Джордж Коэн Выступал на позиции защитника. Он провел на чемпионате мира все шесть матчей и попал в символическую сборную турнира. После ЧМ-1966 сыграл еще семь игр за сборную. Всего за команду провел 37 матчей. Всю карьеру выступал в "Фулхэме" (459 игр, шесть голов). В возрасте 29 лет завязал с футболом из-за травмы. Перенес рак кишечника и успешно вылечился. В настоящее время участвует в благотворительных акциях по сбору средств для лечения рака.

Описание Джордж Коэн, Бобби Мур и Джеффри Херст © AP Photo/Bippa

В 2003 году Коэн опубликовал свою автобиографию. В марте 2016 года "Фулхэм" объявил о том, что около домашнего стадиона команды "Крейвен Коттедж" появится памятник игроку. Статуя была возведена в 2018 году. Коэн является членом Ордена Британской империи. Частый гость на домашних матчах родного клуба. Также на арене находится ресторан Коэна, который он часто посещает перед играми и общается с болельщиками. Джек Чарльтон Брат Бобби Чарльтона отыграл все матчи турнира. Его карьера прошла в "Лидсе", за который он сыграл 629 матчей и забил 70 голов. В его составе выиграл чемпионат Англии (1969), Кубок Футбольной лиги (1968), Суперкубок Англии (1969), Кубок Ярморок (1968, 1971). В 1967 году стал футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов.

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По окончании карьеры стал тренером. В 1973 году возглавил "Мидлсбро", который находился во втором дивизионе, и с ходу вывел его в первый. С 1977 по 1983 год тренировал клуб третьего дивизиона "Шеффилд Уэнсдей". Сезон-1984/1985 провел в "Ньюкасле", за который выступал молодой Пол Гаскойн. В 1986 году возглавил сборную Ирландии, которую в 1988 году вывел на чемпионат Европы. В группе команда Чарльтона заняла третье место, обыграв англичан, сыграв вничью с СССР и проиграв Нидерландам. В 1990 году вывел сборную в четвертьфинал чемпионата мира, где проиграл команде Италии. На чемпионате мира 1994 года в 1/8 финала его команда уступила Нидерландам. После того как ирландцы не смогли квалифицироваться на Евро-1996, Чарльтон ушел в отставку. В 1974 году получил Орден Британской империи, в 2005-м был введен в Зал славы английского футбола. Норберт Стайлз Опорный полузащитник за сборную Англии сыграл в 28 матчах и забил один гол. На победном турнире он провел все матчи. Звездным часом полузащитника стал полуфинал против португальцев (2:1), где Стайлз полностью нейтрализовал лучшего бомбардира турнира Эйсебио. Большую часть карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал обладателем Кубка Англии (1963), чемпионом Англии (1965, 1967), обладателем Кубка европейских чемпионов (1968), обладателем Суперкубка Англии (1965, 1967).

Описание Верховая дуэль в борьбе за мяч между Эйсебио (слева) и Норбертом Стайлзом, 1966 год © AP Photo

Стайлз также стал бронзовым призером чемпионата Европы 1968 года. Как тренер возглавлял "Престон", канадский "Ванкувер" и "Вест Бромвич". Позднее он признался, что, будучи главным тренером "Вест Бромвича", боролся с депрессией. C 1989 по 1993 год Стайлз тренировал молодежную команду "Манчестер Юнайтед", работая с такими футболистами, как Дэвид Бекхэм, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, братья Гари и Фил Невиллы. В 2000 году был награжден Орденом Британской империи в результате кампании, организованной британскими СМИ. Чемпионская медаль ФИФА, а также медаль победителя Кубка европейских чемпионов, принадлежавшие Стайлзу, были куплены "Манчестер Юнайтед" за более чем £200 тыс. на аукционе 27 октября 2010 года. За медаль победителя чемпионата мира Стайлз получил £160 тыс., а за медаль победителя Кубка европейских чемпионов — более £49 тыс. Футболист продал медали в интересах своей семьи. Стайлз также был страстным поклонником музыки, сам играл на гитаре. Он являлся близким другом Сида Барретта из группы Pink Floyd. В 2007 Стайлза включили в Зал славы английского футбола. 24 ноября 2013 года было объявлено, что у него диагностирован рак простаты. В 2016 году стало известно, что у игрока тяжелая стадия деменции, болезнь Альцгеймера у чемпиона мира диагностировали еще в начале 2000-х годов. Из-за болезни он не смог посетить праздничный ужин в честь 50-летней годовщины победы сборной Англии на чемпионате мира 1966 года. Бобби Чарльтон Лидер и мозговой центр английской сборной. Фактически он не играл чистого форварда, а выступал на позиции диспетчера и дирижировал атаками своей команды. Два из трех мячей на турнире Чарльтон забил в полуфинале в ворота сборной Португалии, был признан лучшим игроком чемпионата и попал в символическую сборную турнира. Под конец года выиграл "Золотой мяч" и стал футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов. На мировом первенстве 1970 года провел четыре игры, после чего в возрасте 32 лет решил завершить выступления за сборную, сыграв за нее 106 матчей и забив 49 голов.

Описание Бобби Чарльтон забивает гол в ворота португальской сборной в полуфинале чемпионата мира, 1966 год © AP Photo

Главным клубом в его карьере был "Манчестер Юнайтед" (1954–1973). За манкунианцев Чарльтон забил 249 голов и установил клубный рекорд по количеству матчей — 758 (был побит 35 лет спустя Райаном Гиггзом). В составе клуба из Манчестера Чарльтон стал чемпионом Англии (1957, 1965, 1967), обладателем Кубка Англии (1963), обладателем Кубка Европейских чемпионов (1968), обладателем Суперкубка Англии (1956, 1957, 1965, 1967). С 1974 по 1975 год был играющим тренером, а потом полноправным тренером "Престон Норт Энда". Награжден Орденом Британской империи. С 1984 по 2014 год Чарльтон был директором "Манчестер Юнайтед". Участвует в делах и мероприятиях по очищению земли от противопехотных мин, оставшихся после крупных военных конфликтов. Основал собственную благотворительную организацию, которая финансирует исследования по разминированию. В настоящее время является постоянным гостем матчей "Манчестер Юнайтед", зачастую сидит рядом с легендарным тренером Алексом Фергюсоном. В 2016 году одна из трибун стадиона "Олд Траффорд" была названа в его честь. В 2007 году в рамках презентации автобиографии Чарльтон признался, что у него была длительная и серьезная вражда с братом Джеком. Они почти не общались после разлада, произошедшего между женой Чарльтона и его матерью, которая скончалась в 1996 году. В 1994 году был посвящен в рыцари. Бомбардиры Джеффри Херст Прославился как единственный игрок в истории футбола, сумевший забить три гола в финальном матче чемпионата мира. Этот рекорд не побит до сих пор. Херст не был основным нападающим сборной Англии перед началом турнира, до мирового первенства он провел за команду всего восемь матчей. Однако в последнем матче группового этапа травму получил форвард Джеймс Гривз, что позволило Херсту стать героем плей-офф. Сначала он забил единственный мяч в четвертьфинале с аргентинцами, а затем отметился хет-триком в ворота сборной ФРГ в финале. Херст так же, как и Чарльтон, имеет звание рыцаря. Победный гол Херста до сих пор является одним из самых спорных в истории чемпионатов мира. Приняв мяч в районе одиннадцатиметровой отметки спиной к воротам, Херст развернулся и пробил. Мяч, ударившись о перекладину, отскочил вниз и вылетел обратно в поле, при этом не было ясно, коснулся он земли перед линией ворот или за ней. Главный арбитр швейцарец Готтфрид Динст остановил игру и обратился к помощнику за консультацией. После уверенного кивка советского судьи Тофика Бахрамова, несмотря на протесты немецких футболистов, было принято решение засчитать гол.

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Болельщики сборной Германии ссылаются на возможную необъективность Бахрамова с учетом того факта, что сборную СССР в полуфинале обыграла именно команда ФРГ (советская команда тогда показала свой лучший результат в истории мировых первенств, заняв четвертое место). Позднее Бахрамов в своих мемуарах признался, что он посчитал, что мяч отскочил вниз не от перекладины, а от сетки ворот, а сам момент касания мячом линии ворот не видел. Херст же в своих мемуарах рассказывает, что до сих пор не может однозначно сказать, пересек ли тогда мяч линию ворот или нет. Интересно, что во всех предыдущих финалах символическим "Золотым свистком" награждались только главные арбитры. А в 1966 году призы получили все судьи финального матча. А Тофик Бахрамов получил еще и копию Кубка мира из рук королевы Великобритании. 14 октября 2004 года в преддверии матча между сборными Азербайджана и Англии в рамках отборочного цикла чемпионата мира состоялось открытие памятника Бахрамову перед стадионом в Баку, носящим его имя. В торжественной церемонии помимо президента ФИФА Йозефа Блаттера и члена исполкома ФИФА Мишеля Платини принимал участие и Херст. Джеймс Гривз Не смог помочь своей команде в решающих матчах из-за травмы, полученной в последней игре группового этапа с французами. После чемпионата мира 1966 года Гривз сыграл лишь в трех матчах за сборную, в которых забил один гол. Всего за национальную команду провел 57 матчей и отметился 44 мячами.

Описание Джеймс Гривз (слева) в мачте против сборной Франции, 1966 год © AP Photo/Bippa

Гривз начинал карьеру в "Челси" и стал самым молодым игроком, забившим в общей сложности сто голов в чемпионате (20 лет 290 дней). Затем он перешел в "Милан", но закрепиться в итальянском клубе не сумел и вернулся в Англию, подписав контракт с "Тоттенхэмом". В составе "шпор" Гривз четыре раза становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, выиграл Кубок Анлии в 1962 и 1967 годах. Также форвард забил два мяча в финале Кубка обладателей Кубков 1963 года в ворота "Атлетико" (5:1) и помог команде стать первым английским клубом, выигравшим Еврокубок. До сих пор остается одним из лучших игроков в истории "Тоттенхэма". В 2002 году вошел в Зал славы английского футбола. В мае 2015 года перенес тяжелый инсульт, из-за которого потерял возможность разговаривать. Роджер Хант Провел на чемпионате мира шесть матчей и стал автором трех мячей. Все они пришлись на групповой этап. Спустя два года стал бронзовым призером чемпионата Европы. В составе сборной провел 34 матча, забил 18 голов. Основным клубом в карьере форварда был "Ливерпуль" (404 игры, 244 гола) в составе которого Хант стал чемпионом Англии (1964, 1966), обладателем Кубка Англии (1965) и обладателем Суперкубка Англии (1964, 1965, 1966). С 1969 по 1972 год выступал за "Болтон". После завершения карьеры занимался грузоперевозками. В 2006 году был введен в Зал славы английского футбола.

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Надежный резерв Терри Пейн Провел только одну встречу на домашнем турнире против сборной Мексики, в которой получил травму. Всего за сборную сыграл 19 матчей, забил семь голов. Большую часть карьеры Пейн выступал за "Саутгемптон" (1956–1974). После завершения карьеры решил остаться в футболе, сконцентрировавшись на тренерской работе, но быстро закончил с этой профессией. Пейн долгое время работал футбольным ведущим на спортивном телеканале в Южной Африке. Он вел студии во время трансляций матчей чемпионата Англии и Лиги чемпионов. Был послом заявки Южной Африки на проведение чемпионата мира 2010 года и входил в состав делегации на исполкоме ФИФА в Цюрихе, где впервые в истории было принято решение провести мировое первенство в африканской стране. С 2013 года занимает пост почетного президента "Саутгемптона" и выступает послом клуба за рубежом. Иан Каллаган Сыграл в заключительной встрече группового этапа со сборной Франции (2:0) и отметился голевой передачей. Рамси предпочитал необычную для того времени тактику без ярко выраженных фланговых полузащитников, поэтому Каллаган не пробился в основной состав.

Описание Иан Каллаган (слева) в матче против сборной Франции, 1966 год © AP Photo/Bippa

Всего за сборную он провел четыре игры, но стал легендой "Ливерпуля". Игрок является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей во всех тунирах (857). В составе команды становился чемпионом Англии (1964, 1966, 1973, 1976, 1977), обладателем Кубка Англии (1965, 1974), обладателем Суперкубка Англии (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977), обладателем Кубка Европейских чемпионов (1977, 1978), обладателем Кубка УЕФА (1973, 1976) и обладателем Суперкубка УЕФА (1977). В 1974 году был признан футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов. В заявку сборной Англии на чемпионат мира 1966 года были включены, но не сыграли ни одного матча: Рон Спрингетт, Питер Бонетти, Джеймс Армфилд, Джерри Бирн, Рон Флауэрс, Норман Хантер, Джордж Истхем. Рон Флауэрс большую часть карьеры провел в "Вулверхэмптоне", после чего непродолжительное время работал тренером. Затем он поселился в Вулверхэмптоне, где открыл фабрику и магазин спортивных товаров. Его компания Ron Flowers Sports до сих пор является самой успешной фирмой в своем сегменте рынка во всем графстве Уэст-Мидлендс на западе Англии.

Описание Капитан сборной Англии Бобби Мур с Кубком мира в окружении партнеров по команде, 1966 год © AP Photo