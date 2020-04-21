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Влияние коронавируса на спорт

"Газпром Арена" до мая рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов

Затраты связаны с переносом Евро-2020
"Газпром Арена" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
"Газпром Арена"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион "Газпром Арена" до конца апреля рассчитывает получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.

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Санкт-Петербург является одним из 12 городов - организаторов чемпионата Европы. В этот список также входят Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Матчи турнира пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"Понесли расходы чуть более 20 млн рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме", - сказал Литвинов.

"Газпром Арена" является домашним стадионом действующего чемпиона России - петербургского "Зенита". Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен минимум до 31 мая. После 22 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на 9 очков.

"Поменяется схема финансирования объекта, потому что соревнования не проводятся и финансовый поток к стадиону со стороны клуба трансформируется, - отметил гендиректор "Газпром Арены". - Как именно, не хотел бы говорить, потому что мы находимся в процессе перегруппировки и для нас не очевидно, насколько эта пауза затянется. Поэтому говорить о каких-то последствиях и оценивать их серьезность пока преждевременно, хотя мы, как и все, ощутим это на себе".

Стадион заморожен, но продолжает работать

Литвинов затруднился назвать точную сумму, которую недополучит "Газпром Арена" из-за вынужденного простоя. "Сумма существенная, - признал он. - Финансирование деятельности арены не оборвалось в одночасье. Перестали проводить матчи и клуб прекратил финансирование - такого, естественно, нет. Сейчас некоторые работы заморожены, некоторые расчеты с подрядчиками приостановлены, поскольку мы не можем обеспечить фронт работ. Стадион хоть и заморожен, но он работает, некоторые работы выполняются удаленно".

"Финансирование осуществляется. Раньше определенная доля финансирования обеспечивалась за счет проведения футбольных матчей. Схема финансирования будет изменена, думаю, этот вопрос будет рассматриваться в мае. Пока запас денежных средств у нас есть и мы на плаву", - резюмировал Литвинов.

"Газпром Арена" была введена в эксплуатацию в конце 2016 года. В 2017-м петербургский стадион стал главной ареной Кубка конфедераций, приняв четыре игры, включая финал. В 2018 году на арене прошли семь матчей чемпионата мира, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место. В 2021 году стадион примет финал Лиги чемпионов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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