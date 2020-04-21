Техническая готовность центра по стрельбе из лука в Бурятии составляет 80%

ТАСС, 21 апреля. Техническая готовность центра по стрельбе из лука, который строится в Улан-Удэ, составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Центр строится в республике в рамках проекта "Спорт - норма жизни", на его возведение выделено 219 млн рублей. Центр станет единственной в России специализированной площадкой для стрельбы из лука, рассчитанной на олимпийские дистанции, он будет работать в круглогодичном режиме.

"У нас есть результаты, у нас есть спортсмены, которые могут давать самые высокие показатели, это было одним из основных аргументов, когда мы защищали финансирование, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. - Проект состоялся, финансирование выделено, и сейчас объект на достаточно высокой стадии готовности. Новые условия станут хорошей мотивацией и растущим спортсменам".

"Наша федерация стрельбы из лука очень рада, что для нас строится такой грандиозный спортивный комплекс, - отметила чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2016 года Инна Степанова. - Раньше для подготовки к началу летнего сезона нам приходилось втискиваться в графики, буквально несколько дней нам отводилось, чтобы подготовиться. Строительство нового лукодрома, безусловно, значимый шаг в развитии нашего спорта".

Благодаря участию в федеральной целевой программе "Развитие физической культуры в Российской Федерации" федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Бурятии будет осуществлено строительство 37 спортивных объектов.

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наравне с еще четырьмя федеральными проектами: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".