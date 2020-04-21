{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Техническая готовность центра по стрельбе из лука в Бурятии составляет 80%

Оценку ходу строительства дал глава Бурятии Алексей Цыденов

ТАСС, 21 апреля. Техническая готовность центра по стрельбе из лука, который строится в Улан-Удэ, составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

На эту тему

Центр строится в республике в рамках проекта "Спорт - норма жизни", на его возведение выделено 219 млн рублей. Центр станет единственной в России специализированной площадкой для стрельбы из лука, рассчитанной на олимпийские дистанции, он будет работать в круглогодичном режиме.

"У нас есть результаты, у нас есть спортсмены, которые могут давать самые высокие показатели, это было одним из основных аргументов, когда мы защищали финансирование, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов. - Проект состоялся, финансирование выделено, и сейчас объект на достаточно высокой стадии готовности. Новые условия станут хорошей мотивацией и растущим спортсменам".

"Наша федерация стрельбы из лука очень рада, что для нас строится такой грандиозный спортивный комплекс, - отметила чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2016 года Инна Степанова. - Раньше для подготовки к началу летнего сезона нам приходилось втискиваться в графики, буквально несколько дней нам отводилось, чтобы подготовиться. Строительство нового лукодрома, безусловно, значимый шаг в развитии нашего спорта".

Благодаря участию в федеральной целевой программе "Развитие физической культуры в Российской Федерации" федерального проекта "Спорт - норма жизни" в Бурятии будет осуществлено строительство 37 спортивных объектов.

Проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" наравне с еще четырьмя федеральными проектами: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Футболист "Андерлехта" Насри опроверг слухи о том, что не поддерживает связь с клубом
Ранее сообщалось, что француз улетел в Дубай, не предупредив руководство клуба, и не отчитывается о ходе тренировок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС