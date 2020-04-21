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Влияние коронавируса на спорт

UFC отменил четыре турнира в апреле и мае из-за коронавируса

Турниры не состоятся даже на частном острове, как ранее обещал Дэйна Уайт

ТАСС, 21 апреля. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил четыре турнира организации, которые были запланированы на апрель и май, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

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На 25 апреля был запланирован турнир в Линкольне (штат Небраска, США), на 2 мая - в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США), на 16 мая - в Сан-Диего (штат Калифорния, США). Кроме того, отменили турнир, который должен был пройти 9 мая в бразильском Сан-Паулу. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что часть турниров состоится на частном острове.

До этого UFC отменил турнир, запланированный 18 апреля, на котором изначально должен был пройти бой за титул чемпиона организации в легком весе между обладателем чемпионского пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Позднее их поединок был отменен, а вместо Нурмагомедова с Фергюсоном должен был сразиться американец Джастин Гейджи, на кону должен был стоять временный титул чемпиона UFC.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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