{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Тринадцать антидопинговых лабораторий WADA ограничили работу из-за коронавируса

Последней объявившей о временном прекращении деятельности стала лаборатория в Гаване

ТАСС, 21 апреля. Тринадцать антидопинговых лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), приостановили или ограничили деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Последней объявившей о временном прекращении деятельности стала лаборатория в Гаване. Ранее приостановили или ограничили деятельность лаборатории в Анкаре, Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме и Блумфонтейне (ЮАР).

На эту тему

В официальном списке WADA находятся 30 лабораторий, из которых четыре ранее приостановили деятельность или временно были лишены аккредитаций по причинам, не связанным с распространением коронавируса. Это лаборатории в Хельсинки, Афинах, Нью-Дели и Бангкоке.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Футболист "Андерлехта" Насри опроверг слухи о том, что не поддерживает связь с клубом
Ранее сообщалось, что француз улетел в Дубай, не предупредив руководство клуба, и не отчитывается о ходе тренировок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС