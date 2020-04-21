{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Алимов сменит Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону

Российские скелетонисты не завоевали ни одной награды на чемпионате мира 2020 года
Денис Алимов ТАСС/Пресс-служба VIII зимней Спартакиады учащихся России
Описание
Денис Алимов
© ТАСС/Пресс-служба VIII зимней Спартакиады учащихся России

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Денис Алимов с 1 июня сменит Анатолия Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

40-летний Алимов является личным тренером бронзового призера Игр-2014 Елены Никитиной, которая в 2019 году первой из россиянок стала обладательницей Кубка мира.

На эту тему
Фиаско в Альтенберге. Впервые с 2012 года у россиян нет медалей ЧМ по бобслею и скелетону

"С 1 июня пост старшего тренера сборной России по скелетону займет Денис Алимов. Анатолий Челышев продолжит работать в сборной в качестве тренера, - сказал Чабан. - Что касается бобслея, то Павел Щегловский остается старшим тренером сборной команды по этому виду спорта".

66-летний Челышев является тренером олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова и обладателя серебряной медали Игр-2018 Никиты Трегубова.

Сборная России по скелетону не сумела завоевать ни одной медали на чемпионате мира 2020 года в немецком Альтенберге. На ЧЕ-2020 в латвийской Сигулде Никитина выиграла золотую награду. В общем зачете Кубка мира Никитина стала третьей, Третьяков - вторым.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Трехкратная чемпионка Европы по скелетону Никитина начнет подготовку к новому сезону 5 мая
До конца месяца спортсменка находится в официальном отпуске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС