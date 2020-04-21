Алимов сменит Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Денис Алимов с 1 июня сменит Анатолия Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

40-летний Алимов является личным тренером бронзового призера Игр-2014 Елены Никитиной, которая в 2019 году первой из россиянок стала обладательницей Кубка мира.