Федерация бобслея России подаст в Минспорт списки сборных на следующий сезон до 10 мая

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Федерация бобслея России намерена до 10 мая подать в Министерство спорта РФ и Центр спортивной подготовки сборных команд России список тренеров и кандидатов в национальные сборные по бобслею и скелетону. Об этом сообщил ТАСС спортивно-технический директор федерации Григорий Аксенов.

"Списки сборных России находятся у нас в работе, до 10 мая мы планируем отправить их в министерство спорта", - сказал Аксенов.

Как сообщил ранее ТАСС главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, Павел Щегловский сохранит пост старшего тренера национальной команды по бобслею, а Денис Алимов заменит Анатолия Челышева на посту старшего тренера сборной России по скелетону.

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в феврале 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.