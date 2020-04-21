Словения подала заявку на проведение ЧМ по хоккею среди команд первого дивизиона

ТАСС, 21 апреля. Словения подала в Международную федерацию хоккея (IIHF) заявку на проведение в Любляне матчей группы А первого дивизиона чемпионата мира с 25 апреля по 1 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Словении.

Столица Словении должна была принять турнир с 27 апреля по 3 мая текущего года, но 17 марта он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Подача заявок завершится 15 мая. Окончательное решение относительно организатора турнира будет принято на конгрессе IIHF. Болельщикам, уже купившим билеты на отмененный турнир, рекомендуется их сохранить.

В группе А первого дивизиона играют сборные Австрии, Франции, Венгрии, Румынии, Словении и Южной Кореи. По итогам турнира две лучшие команды попадут в высший дивизион, худшая команда вылетит в группу В.