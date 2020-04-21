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Зимние олимпийские виды спорта

Трехкратная чемпионка Европы по скелетону Никитина начнет подготовку к новому сезону 5 мая

До конца месяца спортсменка находится в официальном отпуске
Елена Никитина EPA/ANDREAS SCHAAD
Описание
Елена Никитина
© EPA/ANDREAS SCHAAD

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина начнет подготовку к новому сезону 5 мая. Об этом сообщил ТАСС личный тренер 27-летней спортсменки Денис Алимов.

Никитина в сезоне-2019/20 заняла третье место в общем зачете Кубка мира. Годом ранее она стала первой отечественной скелетонисткой, которой удалось стать обладательницей Кубка мира. Также в активе Никитиной бронзовая медаль Игр-2014, серебро и бронза чемпионатов мира, три золотые и одна серебряная награда европейских первенств.

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"Из-за ситуации с коронавирусом проведение майских централизованных учебно-тренировочных сборов остается под вопросом, - сказал Алимов. - Что касается Елены Никитиной, то из-за карантина было принято решение, что после чемпионата России она останется в Сочи. По плану она должна начать подготовку к новому сезону 5 мая. Естественно, сейчас она поддерживает физическую форму, но непосредственно готовиться начнет в начале мая, так как по 30 апреля она находится в официальном отпуске".

Чемпионат России по бобслею и скелетону прошел на олимпийской трассе в Сочи 22 марта. Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в феврале 2021 года в американском Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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