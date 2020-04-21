Трехкратная чемпионка Европы по скелетону Никитина начнет подготовку к новому сезону 5 мая

Никитина в сезоне-2019/20 заняла третье место в общем зачете Кубка мира. Годом ранее она стала первой отечественной скелетонисткой, которой удалось стать обладательницей Кубка мира. Также в активе Никитиной бронзовая медаль Игр-2014, серебро и бронза чемпионатов мира, три золотые и одна серебряная награда европейских первенств.

"Из-за ситуации с коронавирусом проведение майских централизованных учебно-тренировочных сборов остается под вопросом, - сказал Алимов. - Что касается Елены Никитиной, то из-за карантина было принято решение, что после чемпионата России она останется в Сочи. По плану она должна начать подготовку к новому сезону 5 мая. Естественно, сейчас она поддерживает физическую форму, но непосредственно готовиться начнет в начале мая, так как по 30 апреля она находится в официальном отпуске".

Чемпионат России по бобслею и скелетону прошел на олимпийской трассе в Сочи 22 марта. Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в феврале 2021 года в американском Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк).