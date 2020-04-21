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Влияние коронавируса на спорт

Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко заразился коронавирусом

Функционер рассказал, что уже неделю находится в больнице
Глава национальных федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава национальных федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Алексей Власенко, возглавляющий российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло, заразился коронавирусом. Об этом Власенко сообщил ТАСС.

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"Сейчас я лежу в больнице. Тест показал наличие коронавируса. Я неделю здесь, скоро уже должны выписать", - сказал Власенко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. В мире заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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