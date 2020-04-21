{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Драчев заявил, что голосовал против назначения новых старших тренеров сборной по биатлону

В понедельник, вопреки воле главы федерации, правление утвердило в качестве тренеров Владимира Королькевича и Роберта Кабукова
Глава СБР Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава СБР Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону. Об этом он сообщил ТАСС.

На эту тему
Польховский и его команда. СБР утвердил тренерский штаб сборной на предстоящий сезон

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. Член правления и вице-президент СБР Сергей Чепиков сообщал ТАСС, что голосовал против предложенных кандидатур. Сам Драчев ранее негативно высказывался относительно возможного привлечения Королькевича и Кабукова к работе со сборной.

"Конечно, я голосовал против, - сказал Драчев. - Точного распределения голосов не могу сказать".

Кандидатуры словенско-белорусского специалиста Королькевича и бывшего главного тренера сборной Казахстана Кабукова предложил вице-президент СБР Валерий Польховский, рекомендованный Министерству спорта РФ к утверждению в должности главного тренера российской команды.

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Авиакомпания "Россия" продлит спонсорский контракт с ФК "Зенит"
Сумма соглашения сроком на один год не изменится - 97,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС