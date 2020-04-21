Драчев заявил, что голосовал против назначения новых старших тренеров сборной по биатлону

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев проголосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России по биатлону. Об этом он сообщил ТАСС.

Польховский и его команда. СБР утвердил тренерский штаб сборной на предстоящий сезон

В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. Член правления и вице-президент СБР Сергей Чепиков сообщал ТАСС, что голосовал против предложенных кандидатур. Сам Драчев ранее негативно высказывался относительно возможного привлечения Королькевича и Кабукова к работе со сборной.

"Конечно, я голосовал против, - сказал Драчев. - Точного распределения голосов не могу сказать".

Кандидатуры словенско-белорусского специалиста Королькевича и бывшего главного тренера сборной Казахстана Кабукова предложил вице-президент СБР Валерий Польховский, рекомендованный Министерству спорта РФ к утверждению в должности главного тренера российской команды.

В прошлом сезоне главным тренером был Анатолий Хованцев, старшим тренером мужской сборной - Сергей Белозеров, женской - Виталий Норицын.