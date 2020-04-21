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Влияние коронавируса на спорт

Финансирование подготовки к Универсиаде-2023 сокращено более чем на 800 млн рублей

Из планов финансирования исключены многофункциональные комплексы международной и жилой зоны и общежития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Министерство строительства Свердловской области в 2020 году сократит финансирование строительства объектов летней Универсиады в Екатеринбурге более чем на 800 млн рублей. Такая информация содержится в презентации и. о. министра финансов Свердловской области Светланы Климук, которую она представила в ходе внеочередного заседания законодательного собрания региона во вторник.

Согласно презентации, из планов финансирования на 2020 год исключены многофункциональные комплексы международной и жилой зоны (471 млн рублей) и общежития (346,7 млн рублей).

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Решение о сокращении финансирования было принято в связи с необходимостью перераспределения денег регионального бюджета в неблагоприятной эпидемиологической ситуации - пандемии коронавируса. Финансирование строительства исключенных объектов продолжится в 2021 и 2022 году. Климук пояснила, что перераспределение средств, в том числе на строительство объектов Универсиады, связано с необходимостью обеспечить выплаты детям от трех до семи лет в части, предусмотренной региональным бюджетом.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что бюджет Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, составит 83 млрд рублей, 12 млрд рублей из которых выделят региональные власти.

Во время соревнований Екатеринбург планирует принять 200 тыс. гостей из 150 стран, в том числе 12 тыс. спортсменов. Универсиада пройдет на 18 сооружениях, 13 из которых уже построены.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Влияние коронавируса на спорт
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