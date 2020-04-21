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Зимние олимпийские виды спорта

Драчев объяснил свое недовольство тренерами сборной по биатлону Королькевичем и Кабуковым

Глава Союза биатлонистов России отметил, что знает этих специалистов и их уровень на данный момент

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, что послужило причиной его недовольства кандидатурами утвержденных тренеров национальной команды Владимира Королькевича и Роберта Кабукова. Об этом Драчев сообщил ТАСС.

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В понедельник правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской сборных команд России соответственно. Против назначения специалистов проголосовали Драчев и вице-президент СБР Сергей Чепиков.

"Моя позиция такая, потому что я знаю этих тренеров, - сказал Драчев. - И уровень, который у них есть на данный момент. Но есть много нюансов, дело здесь не только в тренерских особенностях".

Теперь кандидатуры Королькевича и Кабукова должны быть утверждены Министерством спорта РФ. Однако Драчев отметил, что эта ситуация может получить и иное продолжение. "Вариантов много, - отметил глава СБР. - Пока принято такое решение, а дальше будем смотреть".

Теги
Драчев, Владимир ПетровичЗимние олимпийские виды спорта
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