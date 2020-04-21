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Футбол в России

Авиакомпания "Россия" продлит спонсорский контракт с ФК "Зенит"

Сумма соглашения сроком на один год не изменится - 97,5 млн рублей
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" не планирует прерывать сотрудничество с футбольным клубом "Зенит", несмотря на проблемы авиационной отрасли, связанные с пандемией, в настоящее время стороны близки к заключению нового соглашения на 97,5 млн рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиакомпании.

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Авиакомпания "Россия" является официальным перевозчиком "Зенита" с 2014 года. В 2019 году стороны заключили годовой контракт на сумму в 97,5 млн рублей.

"Мы не планируем прерывать сотрудничество. Новый контракт находится сейчас в стадии заключения", - заявили в авиакомпании.

Ранее Россия из-за пандемии коронавируса закрыла наиболее доходное для перевозчиков международное авиасообщение, что в том числе повлекло значительное сокращение внутренних перевозок. Говоря о сумме нового соглашения, собеседник ТАСС в авиакомпании подчеркнул, что она осталась на уровне предыдущего контракта: "Соответствует прошлому году, только предусмотрены другие маркетинговые активности".

"Зенит" - лидер чемпионата России на момент приостановки турнира из-за пандемии коронавируса. Клуб из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая идущий вторым московский "Локомотив" на 9 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.

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